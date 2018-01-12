В Челябинской области под развалинами котельной могут находиться люди

В Копейске Челябинской области обрушились перекрытия котельной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Под завалами могут находиться от трех до четырех человек.

Инцидент произошел в поселке Бажова на территории заброшенной шахты «Подозерная».

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По словам источника, частично обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания неэксплуатируемой котельной.

На месте происшествия работают спасатели, кинологи и техника для разбора завалов.

В МЧС добавили, что рядом с котельной был найден автомобиль. Он него в сторону здания протянуты шланги, предположительно от газорезательного оборудования.

Ранее сообщалось о пожаре в приюте для собак «Пушистые незабудки» в Златоусте Челябинской области.