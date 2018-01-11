На Украине предложили сделать русский язык «культурной собственностью» страны

Украинский писатель Андрей Курков заявил, что Украина должна сделать русский язык своей «культурной собственностью», передает «Деловая столица».

По его мнению, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах, поэтому необходимо взять «украинский русский» под филологический контроль.

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«Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских», — пояснил Курков.

Писатель предложил создать институт русского языка или «институт русского и других языков национальных меньшинств» в Национальной академии наук Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в стране нет угрозы для русского языка.