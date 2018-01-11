В Забайкалье два ребенка погибли при пожаре

В результате пожара в частном доме в поселке Могойтуй Забалькайского края погибли два ребенка, сообщается на сайте СУ СК по региону.

«По предварительным данным, 10 января около 17 часов в пос. Могойтуй местная жительница ушла из своего дома, оставив без присмотра двух сыновей 2 и 4 лет. В это время в доме произошло возгорание, причины которого в настоящее время устанавливаются. В результате отравления продуктами горения оба ребенка погибли», — говорится в сообщении.

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По данному факту следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Дагестане при пожаре в кафе один ребенок погиб и два пострадали.