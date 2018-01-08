Названо самое распространенное преступление в России за 2017 год

Самым частым преступлением в России за 11 месяцев 2017 года стали кражи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Генеральной прокуратуры.

Согласно данным прокуратуры, за 2017 год было совершено около 738 тыс. краж.

Второе и третье место в рейтинге заняли мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Отмечается, что доля мошенничеств в общем числе преступлений выросла с 7,5% до 10,7%.

Всего за указанный период было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, отмечается, что это на 86 тыс. меньше, чем в 2016 году.