Около 300 мигрантов штурмовали границу Марокко с Испанией

Более 300 человек штурмовали укрепленную границу между Марокко и Испанским анклавом Мелилья, передает Reuters.

Сообщается, что 209 мигрантов пересекли границу и оказались на территории Испании.

Один офицер полиции пострадал, четырем мигрантам была оказана помощь.

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Два испанских анклава в Северной Африке, Сеута и Мелилья, стали постоянной целью мигрантов, пытающихся попасть через них в Европейский союз.

В октябре итальянская береговая охрана спасла 240 беженцев.