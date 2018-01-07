При землетрясении в Иране пострадали более 50 человек
Количество пострадавших при землетрясении силой в 5,1 баллов в Иране составило 51 человека, сообщает иранское информагентство IRNA.
Толчки произошли в городе Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах) вечером 6 января на глубине 8 км.
«Спасатели мгновенно направились на место происшествия», — сказал директор местной экстренной службы Реза Махмудиан.
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О погибших не сообщается.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ноябрьского землетрясения в Иране силой 7,3 балла превысило 500 человек. По последним данным IRNA, погибли 620 жителей Ирана.