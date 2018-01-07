В Мексике застрелили журналиста крупной газеты

Журналист мексиканской газеты El Universal Хосе Херардо Мартинес был убит в ночь на 6 января. Об этом говорится на сайте издания.

Как сообщается, двое мужчин напали на Мартинеса и ограбили его. Журналист получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

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Позднее стало известно, что он успел сообщить о нападении в полицию.

Коллеги Мартинеса выразили соболезнования на странице издания, отметив, что он направлялся в магазин, чтобы купить детям игрушки.

На настоящий момент преступление не связывают с профессиональной деятельностью Мартинеса.