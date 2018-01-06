Ростовчанин в Новый год ранил трех человек при попытке напугать обидчика

Пьяный житель Красносулинского района Ростовской области 1 января стал участником двух конфликтов – сначала с продавщицей магазина, а потом с еще одним местным жителем, после чего взял из дома карабин «Сайга» и выстрелил в сторону своего обидчика, направив оружие в асфальт, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трех человек увезли в больницу с ранениями ног, напугался ли обидчик, не уточняется.

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«Он произвел выстрел в асфальт с целью напугать местного жителя, с которым у него был конфликт. В результате телесные повреждения получили рядом стоявшие люди», – рассказал источник. Он добавил, что один из раненных был несовершеннолетним.

Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. Все они получили легкие ранения ног.

По словам источника, личность мужчины установлена, оружие изъято, мера пресечения будет избрана после определения степени тяжести нанесенных им повреждений пострадавшим.