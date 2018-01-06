Названа причина смерти замначальника следственного управления МВД по КБР
Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, скончался от огнестрельного ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении.
Реклама
Министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской республике найден мертвым в своем кабинете.