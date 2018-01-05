В Шереметьево задержали несколько рейсов из-за метели в Нью-Йорке

В Шереметьево задержали несколько рейсов в Нью-Йорк после закрытия аэропорта имени Джона Кеннеди из-за метели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

Переносится время вылета рейсов SU100 (с 10.10 на 15.00 мск), SU102 (с 14.35 на 16.00 мск), SU122 (с 20.15 на 23.50 мск).

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«Ушли на запасной аэропорт в Вашингтон: рейс SU122 Шереметьево — Нью-Йорк, время прибытия 07.34 (мск) 05.01.2018; рейс SU102 Шереметьево — Нью-Йорк, время прибытия 05.35 (мск) 05.01.2018. Пассажиры этих рейсов будут перевезены наземным транспортом», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с холодами и метелью.