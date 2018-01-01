СМИ: при вооруженном нападении на алкогольный магазин в Египте погибли двое

Неизвестные совершили вооруженное нападение на алкогольный магазин в Египте, в результате чего погибли два человека, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел на юге Каира. Погибшими оказались двое братьев, которые были владельцами соседнего автосервиса. Во время произошедшего они помогали владельцу магазина выгружать новый товар.

Сам хозяин ликероводочной лавки получил ранения, однако ему удалось выжить.