Пьяный мужчина открыл огонь из окна квартиры на севере Москвы
Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из окна квартиры на севере столицы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
«Вечером 1 января на службу «02» поступило сообщение от очевидцев, что из окна квартиры жилого дома, находящегося по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 7, неизвестный мужчина совершил выстрел из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
«У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу. Подозреваемый был задержан», — уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В декабре прошлого года мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в подмосковном Подольске, в результате чего пострадали два человека.