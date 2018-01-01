Протестующий открыл огонь из ружья по полиции в Иране, есть жертвы и пострадавшие
Протестующий открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции в Иране, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения, передает Reuters.
По словам официального представителя иранской полиции Саида Монтазера аль-Махди, инцидент произошел в городе Неджефабад, провинция Исфахан.
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При этом не уточняется, когда произошла стрельба.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страну, а также тех, кто виноват в происходящем.
Антиправительственные протесты продолжаются в Иране с 28 декабря. К настоящему моменту в ходе протестов погибли более 10 человек, сотни людей арестованы.