Новый год в московском метро встретили 35 тысяч человек

Новый год в вагонах и на станциях столичного метро встретили 35 тыс. человек, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в новогоднюю ночь 510 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались метро и Московским центральным кольцом (МЦК), а также автобусами, троллейбусами и трамваями.

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«Метро и МЦК выбрали 430 тысяч пассажиров, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 35 тысяч человек встретили Новый год в вагонах и на станциях», — говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогоднюю ночь на службу вышли более 11 тыс. сотрудников метро и УВД на Московском метрополитене, в том числе 1,1 тыс. машинистов электропоездов.

Наземный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января перевез около 80 тысяч человек. Автобусы, троллейбусы и трамваи курсировали по 168 маршрутам с интервалом до 30 минут. Пассажиров обслуживали 500 единиц наземного транспорта, работали около 2 тыс. сотрудников.

Без перерыва городской транспорт Москвы работал второй год подряд.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, сколько человек приняли участие в новогодних мероприятиях в России.