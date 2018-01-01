Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 12 человек

По меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране, сообщает Associated Press.

Отмечается, что вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, однако столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности.

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За все время протестов, которые продолжаются с 28 декабря 2017 года, были арестованы сотни людей.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Иране погибли четыре человека.