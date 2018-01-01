В Германии два человека погибли в новогоднюю ночь из-за запуска фейерверков

В новогоднюю ночь в немецкой федеральной земле Бранденбург два человека погибли во время запуска фейерверков, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что один из летальных случаев произошел в коммуне Гузов-Платков, где от взрыва пиротехники погиб 35-летний мужчина. Второй случай был зафиксирован в коммуне Клайнмахнов. Там петарда попала в голову 19-летнему местному жителю, в результате чего он погиб.

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Помимо этого полиция сообщила о том, что 11-летний ребенок получил серьезные повреждения глаз из-за пуска фейерверков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как пиротехника калечит россиян.