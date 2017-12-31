В Подольске тушат пожар на складе на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Пожарным удалось остановить распространение огня на складе стройматериалов в Подольске, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров в 18.21 мск», — сказали в МЧС.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал, проводится тушение. На данный момент 300 квадратных метров горит на открытой площадке и еще 1200 — в ангаре, однако, по словам спасателей, дальше огонь не распространяется.