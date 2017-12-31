Полиция задержала подозреваемого в убийстве на северо-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1986 года рождения, который подозревается в убийстве, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«29 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины по адресу: проспект Мира, влад. 119. Прибывшие на место правоохранители установили, что в тот же день неизвестный причинил колото-резаное ранение шеи 29-летнему такелажнику, от которого последний скончался на месте», — сказал источник.

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В ГУ МВД подтвердили факт обнаружения тела и задержания подозреваемого.

Ранее сообщалось, что мужчину зарезали во время празднования Нового года на ВДНХ.