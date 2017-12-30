На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину

На востоке Москвы в квартире одного из домов убит мужчина и ранена женщина. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

Тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями и 33-летнюю женщину с различными повреждениями обнаружили в квартире на шоссе Энтузиастов вечером 29 декабря.

Реклама

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России («Убийство»), ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»)», — сообщили в СК.

Следователи занимаются установлением лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в ходе празднования Нового года в одном из павильонов ВДНХ на проспекте Мира в Москве был убит мужчина.