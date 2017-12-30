Детей убитой в Саратовской области женщины отправили на реабилитацию

В Саратовской области восьмерых детей убитой жительницы поместили в реабилитационный центр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена в регионе Татьяну Загороднюю.

«Мы полностью эту ситуацию держим под контролем. На место выехал сотрудник моего аппарата, все ребятишки помещены в реабилитационный центр, сейчас с ними начнется работа психологов. Сейчас главное — не покалечить им психику, они прошли через очень страшное событие, и сейчас важна работа психологов», — заявила Загородняя.

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По ее словам, у убитой женщины было восемь детей, младшему из них — меньше трех лет, старшему — 16.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства супруги 43-летнего заключенного, который сбежал из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района в Саратовской области.