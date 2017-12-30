Омбудсмен Дагестана: в Сирии и Ираке находятся несколько тысяч россиян с детьми

В настоящее время в Сирии и Ираке, предположительно, находятся несколько тысяч россиян с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марину Ежову.

«Точной цифры нет, они ведь никому не говорили, что они выезжали. Приблизительно несколько тысяч россиян с детьми находятся на территории Сирии и Ирака. Еще раз отмечу, это все приблизительные цифры», — заявила Ежова.

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По ее словам, «есть сведения, что многие перебрались благополучно в соседние арабские государства».

Ежова добавила, что получила обращения от родственников находящихся в Сирии и Ираке россиян.