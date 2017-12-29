Пожар в ангаре в Москве ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юго-западе Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.

«Ликвидировано горение ангара по адресу: ул. Б. Черемушкинская д. 25 стр.112 (ЮЗАО). Площадь пожара составляет 600 кв. м.», — сказал он.

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В настоящее время производится разборка и проливка после пожара.

«Информации о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным источника агентства, со слов администрации объекта, в ангаре хранятся автомобильные запчасти, преимущественно из пластика.