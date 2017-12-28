ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле, где погибли 40 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, передает Reuters.

Отмечается, что при взрыве еще не менее 30 человек получили ранения.

По предварительным данным, целью атаки стали местное информационное агентство и культурный центр.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя в редакции новостного агентства Sada-i-Afghan.