Кремль не считает взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб

__is_photorep_included11561954: 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб взрыв, произошедший накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение задержать или ликвидировать причастных к взрыву в Санкт-Петербурге. Кроме того, он назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.