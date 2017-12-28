На Сахалине мощный циклон повредил кровли десятков зданий

В Сахалинской области мощный циклон повредил кровли 46 зданий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«В результате его [циклона, — «Газета.Ru»] воздействия оказалась частично повреждена кровля 46 зданий. Уточнение характера и объема повреждений, а также ремонтные работы запланированы на 28 декабря», — сообщило МЧС.

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Сообщается, что без электроснабжения в настоящий момент остаются 16 населенных пунктов.

Для устранения последствий циклона задействованы более 1,1 тыс. человек и 344 ед. техники.

Ранее сообщалось, что на Сахалине унесенную ветром с балкона пенсионерку увезли в больницу в ковше.