МВД: в Дагестане пятеро детей отравились угарным газом

В Дагестане в Левашинском районе госпитализировали пятерых детей, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«ЧП произошло в селе Нижние Чугли примерно в 16:00 мск. В одном из частных домов, по предварительным данным, в результате утечки газа из шланга, подсоединенного к газовому камину, пять несовершеннолетних девочек отравились», — сообщили в полиции.

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Сообщается, что пострадавшие находились в доме у бабушки.

В начале декабря в Новосибирской области в результате пожара погибли пять детей.