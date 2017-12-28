МВД: в Дагестане пятеро детей отравились угарным газом
В Дагестане в Левашинском районе госпитализировали пятерых детей, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«ЧП произошло в селе Нижние Чугли примерно в 16:00 мск. В одном из частных домов, по предварительным данным, в результате утечки газа из шланга, подсоединенного к газовому камину, пять несовершеннолетних девочек отравились», — сообщили в полиции.
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Сообщается, что пострадавшие находились в доме у бабушки.
В начале декабря в Новосибирской области в результате пожара погибли пять детей.