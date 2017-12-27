Выход из центра им. Глинки оказался заблокирован из-за стрельбы на фабрике
В приемной Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, который находится на одной территории с кондитерской фабрикой «Меньшевик», бывший хозяин которой открыл огонь, «Газете.Ru» сообщили, что выход из учреждения на данный момент заблокирован.
«Мы работаем в штатном режиме, однако возможности покинуть здание у людей нет», — сообщили в центре.
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Представители центра также добавили, что сотрудники работают спокойно, никакой паники нет.
Ранее сообщалось, что из здания фабрики «Меньшевик» вывели двух человек.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.