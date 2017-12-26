Путин повысил оклады судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с нового года оклада судей на 4%. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ... Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что правительство повысит оклады российским военным на 4%.