На звонки о «минировании» круглосуточно реагируют 300 групп Росгвардии

Первый заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов заявил, что реагированием на звонки о «минировании» в России занимаются около 300 инженерно-технических групп, передает РИА «Новости».

«Для оперативного реагирования на угрозы от «телефонных террористов» применяется большое количество инженерно-технических групп. С начала мероприятий по нелетальному терроризму мы применили около 300 таких групп, они работают в круглосуточном режиме», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о тюремном сроке за телефонный терроризм.