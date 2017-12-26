Мужчина в женской одежде в Москве пытался оформить кредит на умершую мать

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке оформить кредит на свою умершую мать, сообщили в управлении МВД по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«Мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит», — сообщили в МВД.

Отмечается, что мужчина попытался оформить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей. Сотрудники банка вызвали полицию, после чего злоумышленник скрылся, однако был задержан сотрудниками автопатруля.