МЧС: спасатели не нашли внешних признаков пожара в здании Минсельхоза

Спасатели, прибывшие к зданию Минсельхоза России в Москве после сообщения о возгорании, не нашли внешних признаков пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В дежурную часть поступила заявка о возгорании в здании по адресу: Орликов переулок 1/11. Прибывшие на место спасатели не обнаружили внешних признаков пожара. Идет разведка помещений», — сообщили в МЧС.

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В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщило, что пожар к настоящему времени потушен.

«Пожар потушен на площади 5 квадратных метров», — рассказал источник в экстренных службах.

При этом источник в министерстве рассказал агентству, что сотрудники ведомства продолжают работать.

«Мы работаем в обычном режиме», — заявил источник в Минсельхозе.

Ранее источник сообщил об эвакуации 100 человек из здания Минсельхоза в Москве из-за возгорания кровли.