В Сан-Франциско мужчина планировал устроить теракт на Рождество

Мужчина планировал устроить теракт на Рождество в Сан-Франциско, в настоящий момент он задержан. Об этом сообщает ABC 7 со ссылкой на ФБР.

Как сообщается, Эверитт Аарон Джеймсон хотел устроить наезд на толпу посетителей Пирса 39. Сам он рассказал сотрудникам ФБР, что выбрал это место из-за многолюдности.

Задержанный постил в соцсетях сообщения в поддержку джихадизма. Из документов ФБР следует, что мужчина также хотел использовать оружие и взрывные устройства для совершения теракта.