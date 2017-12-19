В ФСБ назвали число осужденных в России шпионов

За последние пять лет в России за разведдеятельность были осуждены 137 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб, передает «Интерфакс» заявление директора ФСБ России Александра Бортникова.

«Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков. Так, с 2012 года по настоящее время были осуждены 137 кадровых сотрудников иноспецслужб и их агентов», — заявил Бортников.

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Глава ФСБ отметил, что во взаимодействии с другими органами власти России была прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, «являющихся инструментом зарубежного разведсообщества».

Ранее в Москве арестовали гражданина Норвегии за шпионаж.