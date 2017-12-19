СК завел новые дела по обстрелам гражданских объектов Донбасса

Следственный комитет в России завел еще три новых уголовных дела по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса украинскими военными. Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей… «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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По данным следствия, с 12 по 14 декабря военные ВСУ и Нацгвардии Украины на территории страны произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городах Докучаевск и Первомайск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее СК возбудил четыре новых дела по факту обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.