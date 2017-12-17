В Москве установлен абсолютный температурный рекорд с 1879 года

Показатель температуры воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ на 03.00 мск поднялся до плюс +7,7°С, обновив рекордное значение для 17 декабря за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, передает «Интерфакс».

«Температура воздуха днем в субботу поднялась до 4,8 градусов тепла, затем наблюдалось небольшое снижение, однако уже к полуночи воздух прогрелся до 6,5 градусов, а к 3 часам ночи - до 7,7 градусов, что стало максимальным значением для 17 декабря», — сказали в Гидрометцентре.

В прошлый раз температурный максимум был зарегистрирован в Москве 17 декабря, когда воздух прогрелся до +6,1°С.