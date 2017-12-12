В МВД рассказали, откуда «минировали» Россию

Больше всего ложных сообщений о терактах в России было зафиксировано с территории Сирии. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов, передает РИА «Новости».

«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространенных Турция, Украина, США и Канада», — сказал Зубов.

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Он добавил, что некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, «но это единичные факты».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке звонков «телефонных террористов»‍.