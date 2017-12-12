ФСБ предотвратила готовившийся на Новый год теракт в Московском регионе

ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Московском регионе на новогодние праздники и во время предвыборных мероприятий в 2018 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Службы, председателя НАК Александра Бортникова.

«Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента России. У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора», — сказал Бортников.

Он также сообщил, что за 2017 год в России были ликвидированы 78 террористов и их пособников, задержаны 1018 бандитов.