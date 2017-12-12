NYT: террорист устроил атаку в Нью-Йорке из-за авиаударов США по ИГ
Предполагаемый исполнитель взрыва в районе автовокзала в Нью-Йорке 27-летний Акайед Улла заявил следователям, что совершил атаку в ответ на авиаудары США по объектам «Исламского государства» в Сирии и других местах, пишет The New York Times.
По словам сотрудников полиции, подозреваемый выбрал место для атаки с помощью своих рождественских плакатов.
Отмечается, что он был «мотивирован» терактами Европе.
Следователи предполагают, что он действовал в одиночку, но также изучают и другие версии.
«Я думаю, он был готов умереть, мы видели на видео, что он соединяет провода», — сказал один из правоохранителей на условиях анонимности.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Улла заявил следователям, что совершил атаку из-за «недавних действий Израиля в Газе».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.