Роспотребнадзор установил причину запаха «тухлой квашеной капусты» в Москве

Роспотребнадзор установил причину неприятного запаха в Москве и сообщил, что для здоровья запах не опасен, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Отбор проб атмосферного воздуха производился в девяти административных округах Москвы по 37 адресам 8, 9, 10 декабря как на маршрутных мониторинговых постах, так и по адресам, где были зафиксированы неприятные запахи. Проведено около 2500 исследований. По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе не зафиксировано.

«Пороговые концентрации запахов меркаптанов, ощущаемые человеком, в тысячу раз ниже предельно допустимых концентраций, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями. Неприятные запахи, ощущаемые человеком, при отсутствии превышений ПДК не представляют угрозу здоровью», — заключили в ведомстве.

По данным МЧС, жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи 8 декабря начали жаловаться на присутствие в воздухе запаха сероводорода. По сообщениям москвичей, в воздухе пахло «тухлой квашеной капустой».