Рядом с рождественской ярмаркой в Берлине нашли боеприпасы

В Берлине неподалеку от рождественской ярмарки и мечети обнаружили большое количество боеприпасов. Об этом сообщает BILD.

Боеприпасы были найдены на подземной парковке. По данным газеты, речь идет о 200 патронах в оригинальных упаковках, запечатанных в полиэтиленовые пакеты.

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«Поскольку рядом с местом обнаружения амуниции расположена рождественская ярмарка, а над парковкой [расположена] мечеть, не исключается опасная ситуация», — говорится в полицейском отчете, с которым ознакомилась газета.

На место прибыли правоохранители. Они обследовали место на предмет взрывчатки и направили найденные патроны на экспертизу. Пока у полиции нет догадок, кому могли принадлежать боеприпасы.

Ранее в австрийском Граце предотвратили теракт на рождественской ярмарке.