В ходе столкновений в Вифлееме пострадал корреспондент из России

В результате действий израильской полиции, применившей слезоточивый газ для разгона протестующих в Вифлееме, пострадал корреспондент РИА «Новости».

Уточняется, что израильские военные на БТР разгоняли протестующих, и один из БТР двинулся в сторону участников акции и выстрелил гранатами со слезоточивым газом. Корреспондент не успел убежать, одна граната упала на него, и он оказался в облаке дыма на втором этаже здания.

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Ранее сообщалось, что палестинцы заблокировали дорогу, ведущую к границе и жгут мусор, в сторону полиции кидают камни.

Палестинцы протестуют в Вифлееме из-за решения президента США Дональда Трампа о переносе израильской столицы в Иерусалим.