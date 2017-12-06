В Москве из-за пожара эвакуировали общежитие РГГУ

В Москве произошел пожар в жилом здании, расположенном в Тверском районе, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже жилого здания по адресу: Миусская площадь, д. 6, корп. 4. В ходе спасательной операции около 25 человек были эвакуированы», — сообщил он.

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Он уточнил, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пожарные подразделения, устанавливается площадь возгорания.

По данным открытых источников, инцидент произошел в общежитии для иностранных студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).