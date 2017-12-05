СМИ: Саакашвили угрожает СБУ с крыши дома в Киеве

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили забрался на крышу своего дома в Киеве и протестует против обысков, которые в его квартире проводит СБУ. Об этом сообщает телеканал «1+1» со ссылкой на своего корреспондента.

Как отмечает портал lb.ua, на крышу дома прошел спецназ. Саакашвили увели в помещение.

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«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает, что ведомство проводит обыски в квартире политика.

«Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства», — сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее Саакашвили рассказал о «дьяволах» на Украине.