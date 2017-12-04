Прокурор попросил назначить Улюкаеву 10 лет строгого режима

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Государственный обвинитель потребовал приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала Замоскворецкого суда, где проходят прения сторон.

Улюкаева обвиняют по статье «Получение взятки», максимальный срок наказания по ней — 15 лет лишения свободы. После речи прокурора выступят адвокаты, затем Улюкаев произнесет последнее слово, а после этого судья удалится в совещательную комнату для написания приговора. Прокурор попросил исключить из обвинения Улюкаеву вымогательство, считая, что он виновен лишь в получении взятки в размере $2 млн. Кроме того, обвинитель считает, что наличие у Улюкаева несовершеннолетних детей смягчает его вину.

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Также обвинение просит зачесть в срок наказания время, проведенное экс-министром под домашним арестом, но лишить его государственных наград и чина действительного государственного советника. Также прокурор требует запретить Улюкаеву занимать государственные должности в течении 10 лет после отбытия наказания.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что суд отказался в пятый раз вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина на допрос.