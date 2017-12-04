Генпрокурор Украины обвинил ФБР США в незаконной деятельности

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудничество национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) с ФБР США являлось незаконным. Об этом сообщает УНИАН.

Глава НАБУ Артем Сытник ранее заявил, что его ведомство сотрудничало с ФБР по расследованию дел о коррупции в миграционной службе Украины и о незаконной добыче янтаря.

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«Если он это заявил, то возникает вообще вопрос — «а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины». Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур», — сказал Луценко.

Он также заявил, что «понимает желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы».