Украина объявила российского бизнесмена в межгосударственный розыск

Украина объявила российского бизнесмена Константина Малофеева в межгосударственный розыск. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено... а Малофеев Константин Валерьевич объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в ответе начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Виталия Невгада на депутатский запрос нардепа Сергея Лещенко.

Как отмечается, бизнесмена подозревают в финансировании ополченцев в Донбассе.