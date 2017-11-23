Здание Минфина в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва был эвакуирован один из корпусов Минфина в Большом Черкасском переулке. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель ведомства.
По его словам, основное здание ведомства на улице Ильинка, где располагаются кабинеты министра финансов Антона Силуанова и большинства его замов, не эвакуировалось.
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Ранее более 200 человек были эвакуированы из здания Минтруда после сообщения неизвестного о якобы заложенной в нем взрывчатке.
Полиция обследует здания.