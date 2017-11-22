СМИ сообщили о контртерротистической операции в Тбилиси

В Тбилиси проходит спецоперация по задержанию двух иностранцев, предположительно связанных с террористическими организациями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Подозреваемые укрылись в здании и открыли огонь по сотрудникам спецназа. По информации местного агентства «Интерпрессньюс», в районе проведения операции слышны стрельба и взрывы.

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Также отмечается, что жителей дома, в котором проходит операция, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в центре Алма-Аты задержали людей, у которых изъяли автомат и бронежилеты.