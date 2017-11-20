Посол США не исключил возобновление собеседований на визы в регионах

Посольство США в России Джон Хантсман заявил, что постарается в ближайшее время повысить эффективность работы по выдаче виз россиянам, передает «Интерфакс».

В ходе рабочего визита в Екатеринбург он сообщил, что система по обработке и выдаче виз в настоящее время работает менее эффективно из-за сокращения персонала.

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По его словам, в Екатеринбурге существует 24 окна для выдачи виз, но сотрудников хватает лишь для работы 12 окон.

«Из-за этого вынуждены ограничить выдачу виз. В ближайшие несколько недель мы постараемся, чтобы работа шла более эффективно», — сказал Хантсман.

Он также отметил, что существует возможность возобновления собеседований в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что посольство США предлагает россиянам оформлять визы в других странах.