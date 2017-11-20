Пасмурная погода сохранится в столичном регионе

Пасмурно и сыро будет в Москве в начале новой рабочей недели, передает сетевое издание m24.ru.

Пока температура немного превышает норму. А через пару дней столбики термометров уйдут в минус. Небольшие заморозки ожидаются и сегодня ночью. Дороги в городе станут скользкими – будьте аккуратны. Днем в понедельник воздух прогреется до плюс двух. А еще синоптики обещали снег.

В ближайшие несколько дней москвичей ждут сильные магнитные бури. Это может отразиться, прежде всего, на метеозависмых людях. У них могут быть головные боли и проблемы с сердцем.